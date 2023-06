information fournie par So Foot • 08/06/2023 à 11:21

Le communiqué acide du Barça sur Lionel Messi

Un vent glacial dans la nuit de Barcelone.

Lionel Messi a mis une belle clim au Barça en signant à l’Inter Miami. Les Hérons l’ont annoncé via leurs réseaux sociaux ce mercredi soir. Les Catalans, avec un brin de seum ont publié un communiqué pour « souhaiter bonne chance » à leur ancienne star « sa nouvelle étape professionnelle » . Joan Laporta et Jorge Messi lui préparent un hommage. « Le lundi 5 juin, Jorge Messi, père et représentant du joueur, a fait part au président du FC Barcelona, Joan Laporta, de la décision de Leo Messi de signer à l’Inter de Miami » , précise le club culé . L’offre du FC Barcelone a été refusée par le clan Messi.…

TJ pour SOFOOT.com