Le commissaire européen à la Justice «choqué» par la dangerosité des produits vendus par Shein et Temu

Tétines présentant un risque d’étouffement, lunettes de soleil sans filtre UV... Michael McGrath veut sévir contre la vente de marchandises sur ces plateformes chinoises qui enfreignent ouvertement la loi.

Avec leurs millions de petits colis entrant chaque jour dans l’UE, les plateformes Temu et Shein viennent perturber l’ensemble du marché commercial européen. Des biens qui, en plus, sont potentiellement dangereux, a dénoncé dimanche 20 juillet le commissaire européen à la Justice Michael McGrath auprès du Guardian , se disant «choqué» . «Nous avons le devoir de protéger les consommateurs européens», a-t-il déclaré au quotidien britannique.

Le commissaire européen irlandais a ainsi promis de sévir contre la vente de marchandises qui enfreignent ouvertement la loi. Il s’est dit «déterminé à renforcer l’application de nos lois sur la sécurité des produits et de nos règles de protection des consommateurs» , indiquant attendre les résultats d’une opération de clients mystères menée à l’échelle de l’UE pour prouver que les plateformes chinoises contournent les lois européennes.

La semaine dernière, la Commission européenne avait déjà révélé les résultats d’une étude sur les produits de puériculture achetés en ligne, ciblant Shein et Temu, mais aussi AliExpress , Amazon et Zalando. Cette opération «a permis de constater que les places de marché en ligne respectent les exigences de base (95 % d’entre elles identifient correctement les produits, par exemple à l’aide d’images ou de codes-barres)» , a rapporté l’exécutif européen.

Toutefois, «des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir que les consommateurs reçoivent toutes les informations de sécurité nécessaires» . Les autorités de surveillance du marché ont notamment relevé que lorsque des produits dangereux sont retirés à la suite d’une injonction de retrait, certains d’entre eux réapparaissent sur les places de marché. «Les Européens méritent des produits sûrs, qu’ils soient achetés en ligne ou hors ligne» , a réagi Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée de la souveraineté technologique

Des cosmétiques suspectés de contenir un produit chimique «très préoccupant»

Parmi les pires exemples de produits dangereux vendus sur Shein et Temu, Michael McGrath cite les tétines pour bébés, dont certaines présentent un risque d’étouffement. En cause, le fait qu’elles n’aient pas la taille réglementaire pour permettre à un bébé qui en avalerait le bout accidentellement de continuer à respirer.

D’autres produits ont attiré l’attention des députés européens dans un rapport publié ce mois-ci : des imperméables pour enfants contenant des produits chimiques toxiques, des lunettes de soleil sans filtre UV, ou encore des shorts pour enfants avec des cordons plus longs que la longueur réglementaire, causant un risque de chute. Enfin, certains cosmétiques sont suspectés de contenir du «méthylpropional de butylphényle», répertorié comme un produit chimique «très préoccupant» par l’UE. Ce dernier est même interdit par l’UE depuis 2022 en raison d’un supposé impact sur la fertilité et le développement fœtal.

Contacté par le Figaro , un porte-parole de Shein France assure que tous ses fournisseurs «sont tenus de respecter le code de conduite et les normes de sécurité strictes de Shein, ainsi que les lois et réglementations en vigueur sur les marchés où nous opérons». «Lorsque des cas de non-conformité sont identifiés, Shein prend des mesures immédiates pour protéger ses clients, ce qui peut aller jusqu’à retirer le vendeur de sa plateforme» , affirme l’entreprise, précisant avoir «retiré plus de 500 fournisseurs qui ne respectaient pas nos politiques et nos exigences». De son côté, Temu dit disposer «d’un système de vérification des vendeurs, de surveillance proactive et de retraits réactifs pour prévenir, détecter et supprimer les produits dangereux» . «Nous travaillons en étroite collaboration avec des organismes de test et de certification reconnus mondialement, (...) pour garantir que les produits proposés par des vendeurs tiers répondent aux normes de sécurité et de qualité» , ajoute la plateforme.