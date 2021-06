Le Comité de Bâle veut renforcer les règles applicables aux banques sur les cryptomonnaies

Le Comité de Bâle veut renforcer les règles applicables aux banques pour les cryptomonnaies, en particulier pour les plus spéculatives tels que le bitcoin, qui doivent selon lui être soumises à des règles plus "conservatrices".

Ce comité chargé de définir les règles prudentielles pour le secteur bancaire à lancé jeudi une consultation sur une proposition de réforme concernant les capitaux que les banques doivent mettre de côté pour se prémunir contre les risques de défaut, a-t-il indiqué dans un communiqué.

"L'exposition des banques aux cryptoactifs est actuellement limitée", a fait valoir le Comité de Bâle dans le document de consultation.

Toutefois, "la croissance des cryptoactifs et services associés peuvent potentiellement soulever des inquiétudes pour la stabilité du système financier et accroître les risques auxquels sont confrontées les banques", a-t-il ajouté, évoquant notamment leur "haut degré de volatilité".

Les cryptomonnaies suscitent également des inquiétudes concernant la protection des consommateurs, le blanchiment d'argent et financement du terrorisme mais aussi leur empreinte carbone.

Le comité de Bâle propose de subdiviser les cryptoactifs en deux groupes, le premier portant sur les actifs qui peuvent être appréhendés avec les règles prudentielles déjà existantes, "avec des modifications et recommandations supplémentaires", précise-t-il.

Il concerne certains actifs traditionnels dits "tokenisés", telles que des obligations ou actions enregistrées avec ces nouvelles technologies, mais aussi les jetons stables (stablecoins), c'est-à-dire adossés à une monnaie à l'image du projet de monnaie numérique de Facebook, appelé Diem, qui doit se caler sur le dollar américain.

Le second groupe englobe les actifs tels que le bitcoin, qui posent des risques "supplémentaires" et plus "élevés" et doivent en conséquence faire l'objet d'un traitement plus "conservateur", insiste le Comité de Bâle.

Il propose de durcir fortement les pondérations dans les calculs utilisés pour déterminer les sommes que les banques doivent mettre de côté pour se prémunir contre les risques.

Ces derniers mois, plusieurs grandes banques ont mis un pied dans les crypto monnaies après s'être longtemps montrées très réticentes.

Mercredi le parlement du Salvador a approuvé une loi qui devrait permettre à terme d'utiliser le bitcoin dans de nombreux aspects de la vie quotidienne.

Mais les cryptomonnaies se sont attiré les foudres de pays comme la Chine. Jeudi, plus d'un millier de personnes y ont été arrêtées dans lors d'un vaste coup de filet contre un réseau accusé "d'activités frauduleuses" en lien avec les cryptomonnaies

