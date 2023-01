Le Comex et le cas Le Graët : courage, taisons-nous !

Réuni jeudi, alors que la France défilait contre la réforme des retraites, le comex de la FFF a décidé de ne rien décider concernant le cas de Noël Le Graët, en vacances à la Martinique. Et ce, malgré l'ouverture d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel contre le président "en retrait". Une fois de plus, la direction fédérale a proposé un visage fort peu enviable, entre lâcheté politique et conservatisme mou.

En attendant la fuite

Le Comex est donc un étrange organisme. A la sortie de la réunion du Comex qui s'est tenue jeudi , l'impression dominante que l'on pouvait retirer des diverses déclaration de ses membres semblait le réduire à un banale chambre d'enregistrement de ce que contiendrait l'audit du ministère. Avec un souci pointu de la procédure. La position officielle demeure donc de patienter jusqu'à la livraison du. Après s'ouvrira(Le Graët)(Hardouin, directrice générale de la FFF, mise à pied la semaine dernière )", expliquait Philippe Diallo.Ce dernier s'inscrit dans le respect scrupuleux d'un formalisme juridique qui lui permet de camoufler sa frilosité sous couvert de rigueur légale.Pourtant d'autres enjeux spécifiques le concernait directement depuis le tsunami provoquait par le "Zidanegate". On imaginait ainsi naïvement que le Comex avait la charge d'assurer le bon fonctionnement de la FFF et surtout de garantir l'image ou la crédibilité de l'institution. Les déclarations depuis deux ans de Noël Le Graët (sur des sujets aussi importants que l'homophobie, le sexisme, le racisme ou le Qatar...) ont suffisamment nui au football français pour justifier que les membres de ce "soviet suprême" du ballon tricolore assument leur responsabilité, sans avoir besoin de se réfugier derrière la tutelle de l'État via ce fameux audit. Cette attitude n'a malheureusement rien de surprenante. Jamais par le passé, il n'a exercé son rôle de régulation et de contrôle, se contentant de valider les choix dubreton. Encore une fois, jeudi, ni demande de démission , ni convocation d'un Assemblée général extraordinaire pour régler "démocratiquement" la crise de légitimité.Il faudra apparemment patienter avant de pouvoir profiter d'un tel sursaut moral. Philippe Diallo a ainsi… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com