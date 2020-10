Le comeback triomphal de Sergio Ramos pour le Clasico

Après le contraste mesuré entre le naufrage défensif en Ligue des champions contre le Shakhtar mercredi (2-3) et la victoire dans le Clasico ce samedi, il n'est plus possible d'invoquer la coïncidence ou de jouer les aveugles : le Real de Zidane est dépendant d'un joueur et son opium se nomme Sergio Ramos. Le boss du Real l'a une nouvelle fois prouvé en menant les siens vers un succès convaincant contre le Barça d'un Messi muet pour la sixième fois d'affilée contre le rival madrilène.

Le Real fait plier le Barça

C'est une curieuse habitude. Un peu partout en Europe, lorsque le collectif est en péril, on aime chercher la fleur de sa dépendance. Ainsi, on a vu pousser la Messi dépendance du Barça, la Neymar-Mbappé dépendance du PSG ou, plus récemment la Fernandes dépendance de Manchester United. Lorsque le tour du Real arrive, c'est le nom de Karim Benzema qui fuse de toutes parts. Pourtant ce serait oublier que le Real s'est avant toute autre chose appuyé la saison dernière sur sa défense de fer pour ajouter une 34Liga à son palmarès, et qu'il a remis ça ce samedi lors duà Barcelone. En plus d'avoir mis Messi au fond de sa poche, Ramos a encore prouvé qu'il était plus qu'un défenseur hors pair. Lorsque Lenglet est tombé dans le panneau en tirant son maillot, personne n'a douté qu'à 34 ans, le sang glacial du, comme le surnommait son ex-coéquipier Saviola, donnerait un avantage décisif au Real. Et bien sûr, Ramos n'a pas tremblé.Et à qui d'autre que Sergio Ramos peut-on imputer cette perméabilité ? Le viking espagnol est un leader hors pair qui ferait passer Ragnar Lodbrok pour un petit joueur. Sa seule présence sur le pré rend ses coéquipiers plus sereins, plus confiants et son premier duel décourage souvent les intrépides attaquants adverses à un nouvel affrontement. Les imprudents qui reviennent à la charge repartent rarement indemnes. À l'image de son tacle sur Messi dans le temps additionnel ce mercredi, alors que la victoire était acquise, Ramos ne lâche rien, et contraint ses coéquipiers à faire de même. Car si, comme souvent la saison passée, un but de Benzema suffit au Real pour l'emporter, c'est parce que les attaques adverses se cassent les dents sur une défense orchestrée d'une main, et surtout d'une voix, de maître. Et quand il faut en planter Lire la suite de l'article sur SoFoot.com