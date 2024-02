Le Collectif Ultras Paris réagit à un possible déménagement du PSG

« Allez Paris, où tu es, nous sommes là »… mais seulement si c’est au Parc des Princes.

À l’occasion du Congrès de l’UEFA qui se tenait à Paris ce jeudi, Nasser Al-Khelaïfi a définitivement mis fin aux discussions autour du Parc des Princes. « C’est plus facile pour nous désormais, on sait ce que l’on veut. C’est fini », a lâché le président du PSG en faisant allusion au vote du Conseil de la mairie de Paris, refusant la vente de l’écrin des Parisiens au groupe QSI. Ce n’est pas une surprise, mais les groupes de supporters ultras sont attachés à leur stade et le CUP (Collectif Ultras Paris) ne déroge pas à la règle. « Le PSG c’est le Parc des Princes, et le Parc des Princes, c’est le PSG. Nous n’envisageons pas d’être la génération de supporters qui aura vu le club quitter son antre de toujours », a indiqué le groupe dans un communiqué.…

QF pour SOFOOT.com