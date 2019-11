Le cofondateur d'Extinction Rebellion minimise l'Holocauste

Roger Hallam « n'est plus le bienvenu dans l'antenne allemande d'Extinction Rebellion (XR) ». Ce Britannique cofondateur de ce mouvement écologiste, particulièrement actif cet automne, a jugé mercredi que l'Holocauste n'était « qu'une simple connerie de plus dans l'histoire humaine ». Ces propos ont provoqué une levée de boucliers outre-Rhin. Dans un entretien à l'hebdomadaire Die Zeit à paraître jeudi, l'activiste de 53 ans a estimé que des génocides s'étaient déroulés de manière répétée au cours des cinq derniers siècles. « En fait on pourrait dire que c'est comme un événement régulier », selon des extraits de l'interview diffusés mercredi par le magazine. « Le fait est que des millions de gens ont régulièrement été tués dans des circonstances cruelles au cours de l'Histoire », a-t-il souligné, jugeant que l'Holocauste, au cours duquel 6 millions de juifs ont été exterminés, n'était « qu'une simple connerie de plus dans l'histoire humaine ».La repentance « paralyserait » les AllemandsRoger Hallam a également assuré que la culture de la repentance, socle de l'identité allemande depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, paralysait les Allemands. « Un traumatisme poussé à l'extrême peut créer une paralysie (qui empêche) d'en tirer les leçons », a souligné l'activiste. L'antenne allemande d'Extinction Rebellion a promptement dénoncé ces propos de Roger Hallam, qu'elle a déclaré persona non grata en Allemagne. Extinction Rebellion Deutschland distanziert sich von Roger Hallam- Pressemitteilung -Roger Hallams Aussage ist in Diktion wie Inhalt für XRDtl. nicht tragbar. Er ist kein Sprecher für XR Deutschland und hat sich in keiner Weise mit uns abgesprochen.https://t.co/UwnWNxep4M pic.twitter.com/bA14RGWIjX-- Extinction Rebellion Deutschland (@ExtinctionR_DE) November 20, 2019 « Nous nous distançons nettement des déclarations de Roger Hallam qui ...