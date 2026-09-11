Le coach du Fenerbahçe İsmail Kartal va bien faire ses cartons

Une histoire à la sauce Olympique de Marseille. İsmail Kartal, coach du Fenerbahçe , a annoncé ce jeudi soir, dans la surprise générale et à l’issue du match nul face à l’AS Roma sa démission du poste d’entraîneur. Alors qu’il ne s’était pas rendu à la séance d’entraînement de ses (anciens) joueurs ce vendredi matin, le coach turc a décidé de maintenir sa décision .

Le tabloïde turc Sporx maintien que Oğuz Çetin, directeur du foot du club turc, s’est rendu dans la journée chez Kartal pour tenter de le convaincre de rester à bord du bateau. Mission ratée à priori étant donné que Kartal est resté sur sa ligne initiale.…

ABS pour SOFOOT.com