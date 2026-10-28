Le coach de Fenerbahçe s'en va, Dirk Kuyt pointe le bout de son nez

Le coach de Fenerbahçe s'en va, Dirk Kuyt pointe le bout de son nez

Passion bazar en Turquie. Alors qu’il était déjà démissionnaire il y’a un mois et demi après un match nul en Ligue des champions face à l’AS Roma (1-1), l’entraîneur turc de Fenerbahçe Ismail Kartal a bien fini par quitter son poste ce mercredi, comme l’a annoncé le club stambouliote dans un communiqué .

Kartal, qui effectuait déjà son quatrième passage sur le banc de Fenerbahçe en tant que coach de l’équipe première, avait été nommé fin juin. Une aventure éphémère pour un entraîneur coutumier des passages éclairs dans les différents clubs par lesquels il est passé.…

MB pour SOFOOT.com