Le coach de Boca se fait arroser en pleine conférence de presse

La douche de luxe. Après avoir empoché le championnat d’Argentine au nez et à la barbe de Rosario Central, Rodolfo Arruabarrena s’est fait surprendre par ses joueurs. En pleine conférence de presse d’après-match à Buenos Aires, l’entraîneur a vu débarquer ses joueurs, venus prolonger la fête avec un seau de boisson énergisante qu’ils lui ont vidé dessus .

Leandro Paredes menait l’opération , accompagné de Miguel Merentiel, Alan Velasco, Tomás Aranda, Dylan Gorosito et Sebastián Villa. Débarqués aux cris de « Allez, champion ! » , les bonhommes ont copieusement arrosé leur coach sous les rires des journalistes. « Vasco » a reniflé le liquide avant de lâcher, hilare : « Ça a un goût de sucre. » Puis de prévenir : « Je me vengerai quand l’entraînement reprendra. »…

SW pour SOFOOT.com