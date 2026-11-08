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Le coach de Boca se fait arroser en pleine conférence de presse
information fournie par So Foot 08/11/2026 à 14:58

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Le coach de Boca se fait arroser en pleine conférence de presse

Le coach de Boca se fait arroser en pleine conférence de presse

La douche de luxe. Après avoir empoché le championnat d’Argentine au nez et à la barbe de Rosario Central, Rodolfo Arruabarrena s’est fait surprendre par ses joueurs. En pleine conférence de presse d’après-match à Buenos Aires, l’entraîneur a vu débarquer ses joueurs, venus prolonger la fête avec un seau de boisson énergisante qu’ils lui ont vidé dessus .

Leandro Paredes menait l’opération , accompagné de Miguel Merentiel, Alan Velasco, Tomás Aranda, Dylan Gorosito et Sebastián Villa. Débarqués aux cris de « Allez, champion ! » , les bonhommes ont copieusement arrosé leur coach sous les rires des journalistes. « Vasco » a reniflé le liquide avant de lâcher, hilare : « Ça a un goût de sucre. » Puis de prévenir : « Je me vengerai quand l’entraînement reprendra. »…

SW pour SOFOOT.com

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