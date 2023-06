information fournie par So Foot • 19/06/2023 à 19:27

Le CNOSF rendra son verdict cette semaine concernant Bordeaux-Rodez

La fin du feuilleton est proche.

Après avoir été sanctionné le 12 juin dernier d’une défaite sur tapis vert face à Rodez, ainsi qu’un point de retrait pour le début de la saison suivante et d’une fermeture de la tribune Sud pour deux matchs, les Girondins avaient choisi de saisir le CNOSF pour un éventuel improbable retournement de situation. Selon les informations de L ‘ Équipe , la décision finale ne va plus tarder à être connue puisque l’instance se réunira le 23 juin prochain à 11h30, avant d’indiquer publiquement le verdict dans le week-end à venir. Difficile néanmoins d’imaginer que le match puisse être rejoué désormais, même si Bordeaux pourra ensuite saisir la commission d’appel de la FFF et le tribunal administratif pour faire valoir ses droits jusqu’au bout.…

AL pour SOFOOT.com