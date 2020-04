Le club qui voulait faire craquer ses joueurs

En 2009, le FC Carl Zeiss Iéna astreint six de ses joueurs à un atroce programme d'entraînement. L'idée : les démoraliser et provoquer la rupture de leur contrat pour réaliser des économies. Parmi eux, le Savoyard Hervé Bochud.

Une démission au mégaphone

C'est dans la bucolique vallée de la Saale, en Thuringe, que les gens disent entendre battre le cœur vert de l'Allemagne. Ce soir de juillet 2009 pourtant, des vapeurs usinières s'échappent des bureaux du FC Carl Zeiss, club phare de la ville d'Iéna, ancienne contrée communiste encore flanquée du cachet "RDA"., lance Thomas Vogel, chef sportif de l'enseigne, à son arrière central., rétorque le joueur, Hervé Bochud. Le président, Peter Schreiber, s'en mêle :Le silence prend de la hauteur, puis s'écrase :Les poignées de main s'échangent, alors que les regards s'assassinent. Ils ne se recroiseront plus jamais.Hervé Bochud se souvient dans les moindres détails de ce grossier arrangement façon "Guy Ritchie". Au point de conserver quelques répliques dans un porte-documents., explique-t-il. Pour ce Chambérien formé à l'AJA et aujourd'hui retraité du foot pro, ces enchères représentent le point de chute d'une sacrée envolée. Le prologue remonte à l'été 2008, quand il débarque au Carl Zeiss, avec un contrat pour deux ans, en provenance de Suisse.Mais l'aventure s'articule autour d'un contexte particulier. Trois fois champion de RDA avant de sombrer dans l'insignifiance dès la réunification, le club s'agrippe à une gloire qui sent bon la rouille., narre Hervé.