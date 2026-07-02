Le club du troisième âge

Savez-vous ce qu’il y a de pire que d’être américain ? Être un Américain retraité . Payés une misère, les seniors du pays complètent leur retraite en courant les jobs à temps partiel, les menant parfois dans les stades de foot de la Coupe du monde. Reportage tisane.

C’est un homme d’un autre âge et son téléphone aussi : il a un clapet. Il tape dessus avec l’index de sa main droite veinée d’hématomes bleus, derrière ses lunettes rectangulaires et ses sourcils blancs comme la toundra. À sa ceinture, son talkie-walkie crachote des informations dont il n’a que faire, il a préféré jeter son dévolu sur une bouteille de coca zéro et des barres de céréales au chocolat. En s’éloignant du frigo de la salle de presse du Gillette Stadium de Boston, il a claudiqué, de cette démarche lente qui lui appartient, la faute à un genou gauche déglingué par les années. Bref : Rob est un vieux.

Lui et sa gueule de six mètres de long sont devenus, pour quelconque journaliste suit la compétition depuis la cité sur la Colline, une présence familière au fil des matchs : là pour Haïti-Écosse, Irak-Norvège, Écosse-Maroc, Angleterre-Ghana et Norvège-France, là aussi pour le seizième de finale entre l’Allemagne et le Paraguay, puis plus tard, pour un quart à déterminer, dernier match de la compétition disputé sur place. À chaque fois, il assurera sa tâche avec flegme et détachement, comme s’il flottait au-dessus des responsabilités, celle d’agent de sécurité des deux étages réservés aux journalistes pour travailler – dans le détail, le « Red Level » au quatrième, avec ses pop-corns et chips gratuites, et le « Blue Level », au cinquième, une box toute en longueur située dans un virage dans laquelle la presse internationale se répartit pour regarder le match derrière une vitre -, autant dire un travail de peu de peine, les esclandres y étant rares et les gens privilégiés.…

Par Théo Denmat, à Boston pour SOFOOT.com