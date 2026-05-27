Le club de Pogba exclu des compétitions nationales

La seule qui va bosser tout l’été, c’est la DNCG. La Direction nationale du contrôle de gestion a exclu des championnats nationaux le Stade poitevin. Pas le club de volley, quatrième de la saison régulière de Marmara SpikeLigue, mais le club de foot. Oui, celui où évolue… Florentin Pogba.

Dernier de National 2

Bon dernier du groupe A de National 2 (celui des Girondins de Bordeaux) et incapable de gagner le moindre match depuis fin mars, les Dragons ont été relégué sportivement en National 3. Cette saison, ils ont changé de coach et perdu quatre points pour avoir inscrit un mauvais joueur sur la feuille de match. La Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine doit désormais statuer de l’avenir du club fanion de Poitiers , qui pourrait donc repartir en Régional 1, 2 ou 3.…

UL pour SOFOOT.com