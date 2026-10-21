Le Club Bruges, un modèle à suivre pour les clubs français

Le RC Lens se déplace ce mercredi au Club Bruges, véritable poil à gratter de la scène européenne. Mais au-delà de ses bonnes performances, le club belge s’affirme aussi comme un modèle de formation, de recrutement et de jeu dont les clubs français feraient bien de s’inspirer.

« Félicitations pour la qualification, Olympique de Marseille . » La dernière virée française à Bruges avait ressemblé à une mauvaise blague belge. Balayés 3-0 par le Club lors de l’ultime journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, en janvier dernier, les joueurs de l’OM avaient vu l’écran géant du stade Jan Breydel leur annoncer leur qualification. Quelques minutes plus tard, Anatoliy Trubin inscrivait le seul but de sa vie pour qualifier Benfica dans le money time et éliminer le club phocéen. Un fiasco qui faisait écho à celui déjà vécu en Venise du Nord par l’AS Monaco quatre mois plus tôt, avec une vilaine défaite 4-1 face à Hans Vanaken et sa bande. Au moment de se rendre en Flandre ce mercredi, Lens peut nourrir quelques appréhensions : les Sang et Or vont-ils à leur tour passer à la friteuse ? Encore tombeur de l’Inter Milan la semaine dernière (3-4), le Club Bruges s’impose aujourd’hui comme un modèle de formation et de recrutement pour le subtop européen. Un savoir-faire dont certains clubs de l’Hexagone feraient bien de s’inspirer.

Culture de la gagne et jeu sans complexe

La plus grande réussite de Bruges ne se résume pas aux titres remportés ou à sa bonne situation économique : c’est une véritable culture de club qui a été développée, un ADN qu’on retrouve dans toutes les strates de l’institution. Une philosophie qu’on pourrait résumer comme telle : écraser les autres en Belgique (oui, le Brugeois est parfois arrogant) et optimiser les ressources sportives et économiques. Comme dans tout club qui travaille bien, cela passe par un centre de formation au top, avec une philosophie de jeu commune depuis les équipes de jeunes jusqu’aux A. La courbe de progression est toute tracée, avec une équipe réserve qui évolue en D2 belge et en Youth League pour préparer au mieux les jeunes pousses au monde pro.…

Par François Linden pour SOFOOT.com