Le climat des affaires en France s'améliore légèrement en septembre

Les perspectives d'activité des chefs d'entreprises restent très en dessous de leur moyenne de long terme.

Le logo de l'Insee. (illustration) ( AFP / AURORE MESENGE )

Le climat des affaires en France s'améliore en France depuis la fin du confinement, mais la progression a commencé à se tasser en septembre en raison des incertitudes sur les perspectives d'activité des chefs d'entreprise, a rapporté jeudi 24 septembre l'Insee.

L'indicateur synthétique, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchande, s'est redressé de deux points sur un mois à 92, toujours très en dessous de sa moyenne de long terme qui est de 100 et encore plus de son niveau d'avant-crise qui était de 105, précise l'Institut national de la statistique.

Les services toujours malmenés

"Cette légère amélioration s'explique notamment par la hausse des soldes d'opinion sur l'évolution de l'activité au cours des trois derniers mois, dans les services, l'industrie manufacturière et le bâtiment", selon le communiqué de l'Insee. "Elle est en partie contrebalancée par la baisse des soldes sur les perspectives générales d'activité dans les services et sur les perspectives personnelles d'activité dans les services et l'industrie manufacturière", poursuit l'institut.

Le climat des affaires pour le mois d'août, initialement de 91, a été revu à la baisse d'un point en raison de la prise en compte de réponses tardives reçues par l'Insee. En septembre, il s'est amélioré de quatre points dans l'industrie à 96, tandis que les services et le commerce de détail gagnent respectivement deux points, à 93. Le climat de l'emploi se redresse en septembre de cinq points, à 93 points, "mais reste tout de même en deçà de son niveau d'avant-crise", rapporte encore l'Insee.