Le classement des pelouses de Ligue 1 réserve de grandes surprises

À croire qu’il faut un champ de patates pour se maintenir en Ligue 1. Comme chaque année, la LFP a annoncé le classement des billards de la Ligue 1 . Petite surprise, le Paris Saint-Germain, leader la saison dernière, est hors du podium, trusté par trois équipes du bas de tableau. Cette année, ce sont les jardiniers niçois de l’Allianz Riviera qui ont le mieux travaillé (avant que leur travail ne soit salopé par les envahissements de terrain) , juste devant ceux du FC Metz et de Nantes. Un trio qui se classe respectivement 16 e , 17 e et 18 e du classement général. À croire que ce sont aussi les jardiniers qui jouent les matchs.

𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗣𝗲𝗹𝗼𝘂𝘀𝗲𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟱-𝟮𝟬𝟮𝟲 Avec une moyenne de 18,22, le FC Metz décroche une très belle deuxième place ! Bravo à notre prestataire Terest/Terenvi et à toutes les personnes qui œuvrent à la bonne santé de la pelouse de Saint-Symphorien 👏 pic.twitter.com/coojgpJ7p0…

TC pour SOFOOT.com