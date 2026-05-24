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Le classement des gains liés au parcours en Ligue des champions dévoilé
information fournie par So Foot 24/05/2026 à 15:36

Le classement des gains liés au parcours en Ligue des champions dévoilé

Le classement des gains liés au parcours en Ligue des champions dévoilé

Pas de quoi renflouer. Alors que le FC Barcelone s’est imposé face à l’OL Lyonnes en finale pour remporter sa quatrième couronne européenne (4-0), le classement des gains liés au parcours en Ligue des champions a donc été dévoilé . Le Barça termine premier et s’est assuré un bénéfice total de 1 955 000 euros pour son parcours global en comptant les 500 000 euros de prime pour avoir remporté la finale. Lyon de son côté a empoché 300 000 euros supplémentaires pour avoir terminé vice-champion d’Europe, concluant son parcours européen avec 1 745 000 euros amassés. C’est le Paris Saint-Germain qui termine en queue de peloton après son élimination dès les phases de poules et seulement 565 000 euros de prize money encaissé.

💰 🇪🇸 Barcelona cierra su temporada europea con €1,955,000 en premios de la #UWCL en total. 🏆🔵Aseguraron €500,000 por ganar la final en Oslo. 🇫🇷 OL Lyonnes finalizó la campaña con €1,745,000 en premios totales. 🥈🔵 €300,000 por terminar subcampeonas. pic.twitter.com/JcxDw0RwFf…

LB pour SOFOOT.com

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