Le classement des gains liés au parcours en Ligue des champions dévoilé

Pas de quoi renflouer. Alors que le FC Barcelone s’est imposé face à l’OL Lyonnes en finale pour remporter sa quatrième couronne européenne (4-0), le classement des gains liés au parcours en Ligue des champions a donc été dévoilé . Le Barça termine premier et s’est assuré un bénéfice total de 1 955 000 euros pour son parcours global en comptant les 500 000 euros de prime pour avoir remporté la finale. Lyon de son côté a empoché 300 000 euros supplémentaires pour avoir terminé vice-champion d’Europe, concluant son parcours européen avec 1 745 000 euros amassés. C’est le Paris Saint-Germain qui termine en queue de peloton après son élimination dès les phases de poules et seulement 565 000 euros de prize money encaissé.

💰 🇪🇸 Barcelona cierra su temporada europea con €1,955,000 en premios de la #UWCL en total. 🏆🔵Aseguraron €500,000 por ganar la final en Oslo. 🇫🇷 OL Lyonnes finalizó la campaña con €1,745,000 en premios totales. 🥈🔵 €300,000 por terminar subcampeonas. pic.twitter.com/JcxDw0RwFf…

LB pour SOFOOT.com