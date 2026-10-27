Le classement complet du Ballon d’Or 2026

Comme vous avez pu vous en rendre compte il y a quelques minutes, Harry Kane vient d’être sacré Ballon d’Or pour la première fois de sa carrière. Une fin en apothéose pour une soirée plus qu’interminable, mais qui a oublié un petit détail.

Avant, on avait quand même le plaisir de faire le décompte du dixième au quatrième du classement avec des petits montages vidéo. Là, juste un bandeau qui défile ton sur ton, ce qui fait que vous avez peut-être raté qui complète le top 10 de cette cuvée. Correction faite, on vous remet ici le classement de cette année.…

MP pour SOFOOT.com