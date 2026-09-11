Le classement après la première journée de Ligue des champions
Stop the count ! Étalée sur trois jours au lieu des deux habituels, la première journée de Ligue des champions est enfin terminée. Au terme des 18 matchs, le Paris Saint-Germain, double tenant du titre, truste déjà la première place après avoir collé un set au Slovan Bratislava (6-1). Les Français, qui vont ensuite voir le niveau de leurs adversaires s’élever considérablement, sont suivis de près par le Bayern, auteur d’une manita contre Bodö/Glimt (5-0).
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