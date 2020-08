So Foot • 24/08/2020 à 14:30

Le clash de la rédac' : faut-il garder ce format de Final 8 en Coupe d'Europe ?

Une question, deux points de vue : aujourd'hui, Mathieu Rollinger et Clément Gavard s'écharpent sur le format "Final 8" et la pertinence de le conserver la saison prochaine. Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis. Surtout ceux en dessous de la ceinture.

Oui, on peut se permettre de refaire au moins un tour de Final 8

Les traditions sont moins rigides qu'elles n'y paraissent

C'est souvent en plein été que l'on remarque les plus frileux, avec leur petit chandail en plein cagnard. Et bizarrement, ils sont bien plus qu'on ne le croit quand il s'agit de quitter ses petits chaussons en Coupe d'Europe. Pour eux, impossible de toucher à la sacro-sainte formule en vigueur depuis 2003 (32 équipes sur la ligne de départ, huit groupes de quatre et des allers-retours des huitièmes à la demie). Mais ces historiens du XXIe siècle oublient trop facilement que la prestigieuse C1 a déjà causé quelques infidélités à cette version. Cela n'a empêché personne de savourer les parcours de Reims et Saint-Étienne, ayant entamé leurs épopées directement en seizièmes de finale, ou la victoire finale de l'OM en 1993, quand une seconde phase de poule était collée après les huitièmes. Les réfractaire regrettant la perte en dramaturgie peuvent-ils en dire de même lorsqu'une quinzaine de ce genre les attends en clôture d'une Coupe du monde ? Alors oui,

Après la victoire méritée du Bayern dimanche en guise d'épilogue, le rideau est tombé sur cette étrange édition de la Ligue des champions. Étrange car dans un contexte sanitaire particulier, qui a poussé l'UEFA a proposer une formule inédite : un Final 8 dans une seule et même ville hôte, sur des matchs secs (et sans public). Mais ces modalités ont-elles un avenir ? Le président de l'institution Aleksander ?eferin laissait la question ouverte :. L'heure est donc venue de peser le pour et le contre.