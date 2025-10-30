Le CIO renonce à organiser les premiers Jeux olympiques d'e-sport en Arabie saoudite

Le Comité international olympique (CIO) a renoncé à organiser les premiers Jeux olympiques d'e-sport en Arabie saoudite, initialement prévus en 2027, a annoncé jeudi l'instance dans un communiqué.

Deux ans avant la tenue des premiers Jeux olympiques d'e-sport à Ryad, le CIO et le Comité olympique et paralympique saoudien "ont convenu d'un commun accord de mettre fin à leur coopération dans le cadre des Jeux olympiques de l'e-sport"', est-il écrit dans le communiqué du CIO.

"Dans le même temps, les deux parties sont déterminées à poursuivre leurs ambitions respectives dans ce domaine, chacune suivant sa propre voie."

"Pour sa part, le CIO adoptera une nouvelle approche des Jeux olympiques de l'e-sport (...) et cherchera à mettre en place un nouveau modèle de partenariat", a-t-il ajouté, précisant que l'objectif était "d'organiser la première édition le plus tôt possible".

L'instance, basée à Lausanne (Suisse), et le Comité olympique saoudien avaient annoncé en juillet 2024 un partenariat de 12 ans au sujet des Jeux olympiques d'e-sport.

Le CIO s'intéresse à l'e-sport depuis plusieurs années et a créé une commission spéciale chargée de trouver des moyens d'attirer un nouveau public.

Son public traditionnel vieillissant, l'instance dirigeante tente d'établir un lien avec les jeunes fans potentiels des Jeux olympiques. Elle espérait que la collaboration avec l'Arabie saoudite dans le domaine des jeux vidéo donnerait le coup de pouce nécessaire, compte tenu des ambitions sportives du pays.

L'Arabie saoudite a investi des milliards de dollars dans des événements sportifs, notamment dans le football, la Formule 1, la boxe, le tennis ou le golf, mais ses détracteurs l'accusent de "sportwashing" en raison de son bilan en matière de droits de l'homme.

Le royaume, qui accueillera la Coupe du monde de football en 2034 et ambitionne d'organiser les Jeux olympiques d'été, a nié les accusations de violations des droits de l'homme.

