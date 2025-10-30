 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le CIO renonce à organiser les premiers Jeux olympiques d'e-sport en Arabie saoudite
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 11:48

Le Comité international olympique (CIO) a renoncé à organiser les premiers Jeux olympiques d'e-sport en Arabie saoudite, initialement prévus en 2027, a annoncé jeudi l'instance dans un communiqué.

Deux ans avant la tenue des premiers Jeux olympiques d'e-sport à Ryad, le CIO et le Comité olympique et paralympique saoudien "ont convenu d'un commun accord de mettre fin à leur coopération dans le cadre des Jeux olympiques de l'e-sport"', est-il écrit dans le communiqué du CIO.

"Dans le même temps, les deux parties sont déterminées à poursuivre leurs ambitions respectives dans ce domaine, chacune suivant sa propre voie."

"Pour sa part, le CIO adoptera une nouvelle approche des Jeux olympiques de l'e-sport (...) et cherchera à mettre en place un nouveau modèle de partenariat", a-t-il ajouté, précisant que l'objectif était "d'organiser la première édition le plus tôt possible".

L'instance, basée à Lausanne (Suisse), et le Comité olympique saoudien avaient annoncé en juillet 2024 un partenariat de 12 ans au sujet des Jeux olympiques d'e-sport.

Le CIO s'intéresse à l'e-sport depuis plusieurs années et a créé une commission spéciale chargée de trouver des moyens d'attirer un nouveau public.

Son public traditionnel vieillissant, l'instance dirigeante tente d'établir un lien avec les jeunes fans potentiels des Jeux olympiques. Elle espérait que la collaboration avec l'Arabie saoudite dans le domaine des jeux vidéo donnerait le coup de pouce nécessaire, compte tenu des ambitions sportives du pays.

L'Arabie saoudite a investi des milliards de dollars dans des événements sportifs, notamment dans le football, la Formule 1, la boxe, le tennis ou le golf, mais ses détracteurs l'accusent de "sportwashing" en raison de son bilan en matière de droits de l'homme.

Le royaume, qui accueillera la Coupe du monde de football en 2034 et ambitionne d'organiser les Jeux olympiques d'été, a nié les accusations de violations des droits de l'homme.

(Reportage de Karolos Grohmann, version française Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'OM confirme que Bilal Nadir va mieux
    L'OM confirme que Bilal Nadir va mieux
    information fournie par So Foot 30.10.2025 12:34 

    Un petit sucre, et ça repart. Mercredi soir, la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Angers (2-2) a basculé dans un silence inquiétant quand Bilal Nadir s’est effondré sur la pelouse à dix minutes de la fin. Entré en jeu quelques instants plus tôt, le milieu ... Lire la suite

  • Paul Scholes met la télé en pause pour son fils
    Paul Scholes met la télé en pause pour son fils
    information fournie par So Foot 30.10.2025 12:30 

    Priorité à la famille. Paul Scholes a décidé de ranger son costume de consultant . Pas par lassitude du foot, mais pour s’occuper de son fils Aiden de 20 ans, atteint d’un autisme sévère .… SF pour SOFOOT.com

  • De la fumée s'élève du village libanais de al-Jarmak après une frappe israélienne, le 30 octobre 2025 ( AFP / Rabih DAHER )
    Incursion israélienne dans le sud du Liban, un employé municipal tué
    information fournie par AFP 30.10.2025 12:24 

    L'armée israélienne a mené jeudi une incursion meurtrière dans un village frontalier du sud du Liban, tuant un employé municipal, un acte aussitôt condamné par le président libanais qui a appelé l'armée à s'opposer à toute nouvelle incursion. Israël a affirmé que ... Lire la suite

  • Le ministère avait mis en avant des mouvements "illicites" d'animaux probablement à l'origine de la diffusion de la maladie hors de la Savoie et la Haute-Savoie. ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )
    Dermatose: les exportations de jeunes bovins vont reprendre
    information fournie par AFP 30.10.2025 12:21 

    Le ministère de l'Agriculture a annoncé jeudi la reprise des exportations de bovins, suspendues pendant quinze jours pour éviter la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), qui continue toutefois de progresser dans les Pyrénées Orientales et dans ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank