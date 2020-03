Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le CIO annonce le report des Jeux ! Reuters • 24/03/2020 à 14:36









Le CIO annonce le report des Jeux ! par Victor Gatinel (iDalgo) Cette décision devenait inévitable tant la pression s'accentuait ces derniers jours sur le Comité International Olympique. Les Jeux Olympiques de Tokyo, initialement programmés du 24 juillet au 9 août sont officiellement reportés à cause de la pandémie du coronavirus qui paralyse la planète. Les organisateurs ont publié un communiqué ce midi. Thomas Bach, président du CIO, s'est entretenu avec le Premier Ministre nippon, Shinzo Abe, plus tôt dans la journée. Pour le moment aucune date quant à la tenue du plus important événement sportif mondial n'a été évoquée. Le communiqué précise cependant que les JO auront lieu "au plus tard à l'été 2021". C'est la première fois depuis la seconde guerre mondiale que les olympiades sont reportées.

