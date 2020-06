Le cimentier Vicat va transférer son siège social pour réduire ses coûts

Le groupe cimentier français Vicat a annoncé mercredi le transfert de son siège social de La Défense, près de Paris, à L'Isle-d'Abeau (Isère), dans le cadre d'un plan de réduction des coûts face à la crise.

Les équipes "corporate" seront installées au mois de septembre à L'Isle-d'Abeau, berceau de l'entreprise où se trouvait déjà son centre opérationnel, a précisé Vicat dans un communiqué.

Selon la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui soutient le projet, 35 personnes sont concernées.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un plan "d'adaptation des structures de coûts du groupe", mis en place en fonction de la crise liée au Covid-19, et qui comprend une réduction des coûts opérationnels et le report d'investissements industriels non stratégiques.

Le président de la région Laurent Wauquiez (LR), qui a dégagé une enveloppe de 10 millions d'euros pour faciliter la relocalisation d'entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, s'est félicité de la décision du groupe cimentier.

"Nous sommes le premier territoire industriel de France mais les sièges de grands groupes se concentrent essentiellement à Paris. C'est un paradoxe alors que nous habitons une région attractive et dotée d'une réelle qualité de vie", a noté M. Wauquiez dans un communiqué, en qualifiant de "fondatrice" la volonté de relocalisation de Vicat.

Vicat présente également un point de situation dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, qui indique que "l'activité du mois de mai 2020 est en très nette amélioration par rapport aux mois de mars et d'avril 2020" et que "l'ensemble des cimenteries du groupe sont ouvertes".

Parmi les douze pays où opère le groupe, la France enregistre une activité "dynamique, avec une "progression constante depuis le point bas de la mi-mars".

Aux Etats-Unis, "depuis le début de la crise sanitaire, l'activité est restée bien orientée tant en terme de volumes que de prix de vente".

Au Brésil, l'activité est aussi jugée "dynamique, tant en volumes qu'en prix de vente".

sbo/tq/fga/spi