information fournie par So Foot • 29/11/2023 à 16:42

Le CIES a tranché : le meilleur finisseur de la planète est…

Un classement qui va servir aux emplettes de certains clubs l’été prochain.

Dans sa 441 e lettre hebdomadaire, l’observatoire du football du CIES dévoile le nom des meilleurs finisseurs au monde sur cette première partie d’exercice 2023-2024, et ce en étudiant 65 ligues différentes. Le calcul se fait en multipliant le nombre de buts inscrits en championnat toutes les 90 minutes par le pourcentage de tirs marqués, ce qui donne à la fin un indice de finition allant de 0 à 1. Le résultat est ajusté en fonction du niveau sportif des matchs joués, et seuls les joueurs qui ont joué plus de 720 minutes en championnat avec le même club ont été étudiés pour ce classement.…

CD pour SOFOOT.com