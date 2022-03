Le chômage en très légère baisse (-0,3%) en février

Le nombre de chômeurs de catégorie A a légèrement décru en février, avec 10.500 demandeurs d'emploi en moins par rapport à décembre (-0,3%), à 3,196 millions, selon les chiffres du ministère du Travail publiés en ligne vendredi.

En janvier cette baisse avait été dix fois plus forte (-3,1%, soit 102.500 chômeurs de moins).

En incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi en France (hors Mayotte) est en baisse de 0,7% par rapport au mois précédent et s'établit à 5,508 millions (-38.900), selon la Direction des statistiques (Dares).

Sur un an, la baisse en catégorie A est de 16,2% (-619.000 personnes). Pour les catégories A, B et C, elle est de 8,3% (-501.700).

La Dares ne commente pas les données mensuelles, trop volatiles, privilégiant les évolutions trimestrielles.

En outre, elle précise sur son site que la procédure d'actualisation des demandeurs d'emploi a été améliorée pour les jeunes depuis le début de l'année. Cette évolution "aurait conduit à augmenter le nombre de demandeurs d'emploi en catégories B et C d'environ 25.000 en janvier et d'environ 10.000 supplémentaires en février 2022, en réduisant d'autant le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A", explique-t-elle.

Les derniers résultats trimestriels publiés fin janvier avaient fait état d'une nette baisse de 5,9% au quatrième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent, soit 208.500 inscrits en moins en catégorie A, à 3,336 millions. Le nombre de chômeurs a atteint fin 2021 son plus bas niveau depuis le 3e trimestre 2012.