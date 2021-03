Le chômage (catégorie A) en hausse de 0,6% en février

Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans activité) a enregistré une hausse de 0,6% en février, soit 23.000 inscrits en plus, pour s'établir à 3,816 millions, selon les chiffres de la Dares publiés jeudi.

En incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi en France (hors Mayotte) est stable en février (+2.300) et s'établit à 6,012 millions, selon le service statistique du ministère du Travail.

Ces statistiques mensuelles sont publiées sans commentaire sur le site de la Dares qui a décidé de revenir à une analyse des évolutions trimestrielles, moins volatiles, comme avant la crise sanitaire.

En janvier le nombre de chômeurs avait diminué de 0,9% (-34.600) en catégorie A et était déjà resté quasi stable en ABC.

Selon la Dares, cette hausse de février concerne toutes les classes d'âge. Les sorties pour reprise d'emploi, qui avaient baissé nettement pendant le deuxième confinement en novembre et décembre, ont commencé à reprendre depuis janvier.

Les derniers résultats trimestriels publiés fin janvier avaient fait état au quatrième trimestre 2020 d'une diminution du nombre de chômeurs en catégorie A de 2,7% par rapport au trimestre précédent.

Pour 2020, sous l'effet de la crise liée au Covid-19, la hausse du nombre de chômeurs a atteint 7,5%, avec 265.400 inscrits supplémentaires au 4e trimestre 2020 par rapport au 4e trimestre 2019.

Par ailleurs, en février, selon l'Acoss, le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois (hors intérim) a diminué de 2,7%, après une hausse de 18,8% en janvier, portant à +10,1% l'évolution sur trois mois. L'évolution sur un an reste négative (-15,6%).