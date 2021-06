Le chômage (catégorie A) en forte baisse de 3,5% en mai

Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans activité) a enregistré une forte baisse de 3,5% en mai, soit 134.100 inscrits en moins pour s'établir à 3,729 millions, selon les chiffres du ministère du Travail publiés vendredi.

En avril, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A avait enregistré une hausse de 1,7% en raison du 3e confinement.

En incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi en France (hors Mayotte) est en baisse de 0,6% en mai par rapport au mois précédent (-39.000) et s'établit à 5,973 millions, selon la Direction des statistiques (Dares).

Ce mois est marqué par une forte hausse des demandeurs d'emploi de catégorie B et C (en activité réduite): +95.000, soit +4,4%, en raison du déconfinement, des demandeurs d'emploi basculant de la catégorie A vers ces catégories.

La baisse en catégorie A concerne toutes les tranches d'âge.

Ces statistiques mensuelles sont publiées sans commentaire sur le site de la Dares qui a décidé de revenir à une analyse des évolutions trimestrielles, moins volatiles, comme avant la crise sanitaire du Covid-19.

Les derniers résultats trimestriels publiés fin avril avaient fait état d'une légère baisse du chômage au 1er trimestre (-0,4%), la hausse restant de 6,3% sur un an.

Les chiffres viennent confirmer d'autres indicateurs favorables publiés cette semaine.

Le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois (hors intérim) a notamment progressé en mai de 36,9%, "profitant du nouveau déconfinement et d'effets calendaires favorables", selon l'Urssaf. Ce nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois atteint un peu plus de 785.000 sur ce mois, un niveau inédit depuis 2006.