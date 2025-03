Le choléra a fait plus de 300 morts depuis le début de l'année en Angola, selon l'OMS

Le siège de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à Genève, le 13 mars 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Plus de 300 personnes sont mortes du choléra en Angola depuis le début de l'année, a indiqué samedi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), avertissant qu'il y avait un risque "très élevé" pour que l'épidémie continue de progresser.

L'OMS fait état de 8.543 cas et 329 morts au 23 mars, 16 des 21 provinces angolaises étant touchées.

Ce pays africain, riche en ressources pétrolières, peine à faire face à un taux élevé de pauvreté et à un manque d'assainissement, malgré la richesse de son sous-sol.

"Compte tenu de l'évolution rapide de l'épidémie, de la saison des pluies en cours et des mouvements transfrontaliers avec les pays voisins, l'OMS estime que le risque de transmission supplémentaire en Angola et dans ses environs est très élevé", a indiqué l'organisation.

La Namibie, voisine de l'Angola, a enregistré au début du mois son premier cas de choléra depuis près de 10 ans, une femme de 55 ans qui s'est rétablie et a pu quitter l'hôpital.

Le choléra est une infection intestinale aiguë qui se propage par la nourriture et l'eau contaminées par la bactérie Vibrio cholerae, souvent d'origine fécale.

Il provoque des diarrhées sévères, des vomissements et des crampes musculaires. Il peut tuer en quelques heures s'il n'est pas traité, bien qu'il puisse être soigné par une simple réhydratation orale, et des antibiotiques pour les cas plus graves.

Entre le 1er janvier et le 23 mars, l'OMS a recensé 1.197 morts sur 93.172 cas de choléra dans 24 pays, avec 60% des cas en Afrique.