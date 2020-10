Le chocolat est-il bon et conseillé pour les joueurs de football ?

Petites gourmandises hebdomadaires ou réelles addictions quotidiennes, les aliments cacaotés sont-ils conseillés dans le régime alimentaire du footballeur ? Si oui, lesquels et quels sont les bénéfices qu'ils peuvent apporter à l'organisme ? Au contraire, quels sont les chocolats à bannir ?

Vous avez (de) la fève ? Vous avez du suc' ?

Le petit drapeau bleu-blanc-rouge qui va bien, le jeu de mot clin d'œil au sélectionneur et la mentionsurmonté d'un ballon de foot classique. Afin de rendre hommage au sacre de l'équipe de France après la Coupe du monde 2018, Ronan Lagadec (ou Monsieur Txokola, pour les gourmands) a mis son bon chocolat dans les beaux draps. Proposant une tablette cacaotée aux céréales(comme Didier, donc), le Basque s'est offert son modeste coup de publicité il y a deux ans.Mais Deschamps, puisque c'est de lui dont on parle, aurait-il raison d'offrir une palette du produit à ses joueurs en guise de récompense pour le trophée ramené à la maison ? Autrement dit, l'aliment que propose le chocolatier de Bayonne est-il conseillé pour les sportifs de haut niveau et donc pour les footballeurs ? Et pour les autres types de carreaux, alors ?En apparence, le chocolatpeut tenir une place toute légitime dans les placards des joueurs. Son assemblage fèves de São Tomé/céréales locales (tournesol, avoine ou blé) semble, en effet, bien classé dans l'échelle des bénéfices pour la santé. Car le premier ingrédient est, bien souvent, lié à d'innombrables effets positifs (psychostimulant, antidépresseur et antifatigue grâce au magnésium qu'il contient, antivieillissement cellulaire, brûleur de graisse, protecteur du système cardio-vasculaire...). Quant au deuxième, bien qu'il