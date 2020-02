Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le choc pour Paris Reuters • 09/02/2020 à 23:25









Le choc pour Paris par Victor Gatinel (iDalgo) L'affiche de la 24e journée de Ligue 1 entre le PSG et l'OL a tourné à l'avantage du champion en titre (4-2). En première période, les Parisiens pensent faire le plus dur en trouvant la faille à deux reprises. Di Maria (22e), puis Mbappé (38e) trompent Lopes. Au retour des vestiaires, Marcal inscrit un but contre son camp (47e). Ce coup du sort a le mérite de créer un électrochoc dans les rangs rhodaniens. En 7 minutes, Terrier et Dembélé relance le suspense grâce à deux réalisations en contre-attaque (52e et 59e). Pendant 15 minutes les hommes de Thomas Tuchel vont trembler et se montrer fébrile, à l'image de Kimpembe. Finalement Cavani, entré quelques secondes plus tôt, profite d'un bon service de Di Maria pour offrir un avantage définitif à ses partenaires (79e). Au classement, les Lyonnais sont repoussés à 7 points de Lille, 4e. De son côté le Paris Saint-Germain continue de survoler le championnat et compte 12 unités d'avance sur son dauphin marseillais.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.