Le chlorpyrifos va être interdit dans l'Union européenne

Ce pesticide deviendra illégal à partir de 2020. Une évaluation de l'Agence européenne pour la sécurité des aliments (EFSA) avait conclu qu'il présentait « des risques pour la santé ».

Interdits par un vote. Le chlorpyrifos et le chlorpyrifos-méthyl, deux pesticides nocifs pour le cerveau du fœtus et des jeunes enfants, sont désormais indésirables dans l'Union européenne (UE). Réunis vendredi 6 décembre au sein de Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et de l'alimentation animale (Scopaff), les représentants des Etats membres ont voté contre le renouvellement de l'autorisation des insecticides, qui arrivait à échéance le 31 janvier 2020.

C'est la Commission européenne qui a proposé cette interdiction en se fondant sur des avis intermédiaires de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Début août, à la demande expresse de la Commission, l'agence avait en effet publié deux opinions concernant les effets des substances sur la santé humaine. Le chlorpyrifos et le chlorpyrifos-méthyl, avait-elle conclu, ont de « potentiels » effets génotoxiques (nocifs pour l'ADN des cellules), et sont toxiques pour le cerveau en développement.

Révélé par Le Monde et ses partenaires de l'enquête transfrontalière sur le chlorpyrifos, le lobbying des fabricants, Corteva et Ascenza, ainsi que leurs alliés, pour empêcher l'interdiction n'aura donc pas su convaincre les Etats membres. Inventé par Dow (maintenant Corteva depuis sa fusion avec DuPont) l'insecticide est sur le marché depuis 1965.

Les données scientifiques qui s'accumulent depuis deux décennies montrent qu'une exposition au chlorpyrifos pendant la grossesse et aux cours des premières années de la vie provoque d'importants retards de développement, des troubles du spectre autistique, des déficits de quotient intellectuel (QI) allant jusqu'à sept points ou encore des troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.

