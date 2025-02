Le chien suit le regard du maître pour comprendre son intention

Des chercheurs, après étude, ont conclu qu'un chien suit le regard de son maître pour comprendre son intention ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Comment attirer au mieux l'attention d'un chien vers un objet? Pour le savoir, une équipe de chercheurs a suivi les mouvements de son regard avant de conclure que l'animal est capable d'associer celui de son maître au geste.

Pris indépendamment, le regard et le geste "sont tous deux utiles, mais leur combinaison a un effet plus fort", dit à l'AFP Christoph Völter, spécialiste en psychologie comparée à l'Université de médecine vétérinaire à Vienne.

Pour le vérifier, l'équipe de Vienne a équipé vingt chiens d'une sorte de casque permettant d'enregistrer le mouvement de leurs yeux. Avec l'idée de mesurer précisément où se portait le regard de l'animal dans différents scénarios, explique l'étude publiée dans la revue Proceedings B de la Royal Society britannique.

Les chercheurs ont choisi pour l'expérience huit bâtards et un mélange de races incluant des terriers, bergers et caniches, répartis en neuf femelles et onze mâles. Et les ont habitués pendant quelques semaines au port de l'équipement, dérivé d'un casque de protection pour les chiens d'intervention.

Ils ont été soumis à cinq tests, répétés chacun six fois, dans le Clever Dog Lab de l'université vétérinaire. Chaque toutou s'est retrouvé face à un expérimentateur à genoux, avec un bol de chaque côté dont le contenu était masqué et dont un seul contenait une récompense.

Celui-ci a alors démarré le test: soit en pointant du doigt un bol tout en fixant le chien, soit en pointant le bol tout en regardant ce dernier, soit en regardant seulement le bol, ou bien encore en faisant semblant de lancer une balle dans la direction du bol.

- La question de la compréhension -

Les chercheurs ont enregistré le mouvement du chien vers un bol dans les 20 secondes suivant le signal.

Et constaté que la meilleure réponse intervenait quand l'expérimentateur pointait à la fois du doigt et du regard le bol contenant la récompense. En deuxième venait le geste seul, puis le regard seul. Le plus mauvais score, équivalent à celui de la simple chance, intervenait quand l'expérimentateur faisait semblant d'utiliser la balle dans une direction.

Pour les chercheurs, cela pointe vers l'hypothèse que les chiens suivent des indices de communication référentielle, plutôt que simplement des indices de direction. Autrement dit que l'animal pourrait saisir le sens d'une information plutôt que simplement obéir à une injonction.

Mais ils se gardent d'en tirer des conclusions hâtives. "La question reste celle de la compréhension, ou d'une certaine façon, de leur façon de comprendre", remarque Christoph Völter, qui travaille aussi à l'Institut allemand Max Planck. Autrement dit est-ce que les chiens "obéissent à une directive impérative d'aller quelque part, ou bien le comprennent-ils plus d'une façon communicative?", interroge le chercheur.

Pour le savoir, d'autres recherches seront nécessaires dans le champ de la pédagogie naturelle, qui s'intéresse à un mode d'apprentissage réputé propre à l'humain. Dans celui-ci la communication d'indices ostensibles, comme quand un adulte pointe du doigt et du regard un objet tout en le nommant, va faciliter sa mémorisation par le petit enfant.

"C'est quelque chose que nous sommes en train d'étudier avec les chiens", explique M. Völter. Qui voudrait savoir "non seulement jusqu'à quel point ils suivent notre communication, mais aussi s'ils mémorisent mieux des choses quand nous les évoquons" avec des signaux ostensibles.

