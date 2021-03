Le chèque VIE élargi à toutes les entreprises embauchant des jeunes des quartiers

Le gouvernement a annoncé mercredi élargir à toutes les entreprises le bénéfice du "chèque VIE", mesure du plan de relance destinée à renforcer le Volontariat international en entreprise (VIE) qui a souffert de la crise.

Le ministre délégué au Commerce extérieur a rappelé dans une tribune publiée mercredi dans Le Figaro Etudiant, et cosignée avec Sarah El Haïry, secrétaire d'Etat à la jeunesse, que "l'Etat propose déjà à toutes les PME et ETI un chèque relance de 5.000 euros par mission VIE", au bénéfice de 3.000 jeunes.

Un coup de pouce qui représente entre 15% et 20% des coûts de la mission, qui est indemnisée et réservée aux jeunes diplômés de 18 à 28 ans.

"Nous souhaitons aller plus loin encore pour que, demain, toujours plus de jeunes puissent se saisir de l'opportunité de ce formidable tremplin", explique le ministre, y voyant un moyen de lever "les barrières socio-économiques visibles et invisibles", en donnant "à tous la possibilité de l'international".

"C'est la raison pour laquelle toutes les entreprises qui choisiront des candidats issus de formations courtes ou des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville sont éligibles au chèque relance VIE", a-t-il dit.

Franck Riester appelle les entreprises à se saisir de cette "chance" offerte à la jeunesse "si durement frappée par les effets de la pandémie" de Covid-19.

En 2019, quelque 10.000 jeunes sont partis travailler à l'étranger dans le cadre d'un VIE, un chiffre tombé à 7.170 en 2020, a-t-on précisé dans l'entourage du ministre. "L'objectif est de retrouver en 2021 le niveau de 2019", a-t-on ajouté.

Au-delà de cet appel à la mobilisation des entreprises, mais aussi de l'Etat, des collectivités locales et des fédérations professionnelles cette fin, le gouvernement réfléchit à élargir le nombre de bénéficiaires de ce chèque au-delà de 3.000 mais aussi à en augmenter le montant.