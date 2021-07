Le chèque, un mode de paiement en déclin

En 20 ans, l'usage de chèque a connu un très forte baisse. Et la crise du Covid-19, n'a rien arrangé pour le bout de papier, note la Banque de France.

(Photo d'illustration) ( AFP / BARBARA LABORDE )

Si la crise du Covid-19 a entériné le paiement sans contact, devenu "le mode de règlement privilégié par les utilisateurs" , elle a en revanche accéléré le déclin du chèque : son usage a chuté de 25% en 2020 , selon le rapport annuel de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France.

Une forte baisse qui confirme la tendance des dernières années. L'usage du chèque "a atteint un sommet à la fin des années 1990", note la Banque de France. En 2000, il était l'instrument de paiement scriptural (hors argent liquide) le plus utilisé par les Français (34% des transactions) devant la carte (25%).

Mais en 20 ans, "le volume de chèques émis a été divisé par trois pour atteindre 1,2 milliard de transactions en 2020, soit 5% des transactions scripturales . Cela correspond à environ 1,8 chèque par mois et par Français", explique le rapport. . "L'année 2020, marquée par les questions de distanciation sociale, ont évidemment accélérer le déclin puisque les transactions par chèque ont chuté de 26% en nombre et de 25% en valeur", écrit encore la Banque de France, en soulignant que "les premières statistiques pour le début de l'année 2021 ne témoignent d'aucun retour des flux sur les tendances antérieures à la pandémie."

La fin du chèque n'est néanmoins pas pour tout de suite, relève la Banque de France, qui précise que huit Français sur dix possèdent un chéquier. Considéré comme un moyen de paiement simple, accessible et universel , il reste en effet un moyen de paiement important grâce à des transactions d'un montant plus important, à savoir 522 euros en moyenne. "Avec 614 milliards d'euros échangés en 2020, il reste le troisième moyen de paiement scriptural en montant , derrière le virement et le prélèvement, toujours devant les paiements par carte (hors retraits)", indique le rapport.

"En l'état actuel des choses et à défaut de nouvelles mesures, il est donc attendu que le chèque reste présent dans le paysage des moyens de paiement d'ici 2030" , conclut la Banque de France