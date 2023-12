Le chemin de Troyes

07 Gauthier HEIN (aja) - 11 Rafiki SAID (estac) during the Ligue 2 BKT match between Esperance Sportive Troyes Aube Champagne and Association de la Jeunesse Auxerroise at Stade de l'Aube on September 23, 2023 in Troyes, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport)

Premier relégable de Ligue 2 avant d’affronter Bordeaux, ce samedi (15h), Troyes vit une année 2023 abominable. Patrick Kisnorbo, entraîneur au bilan calamiteux, vient d’être mis à pied. Cela n’empêche cependant pas supporters et suiveurs de l’ESTAC d’être inquiets pour l’avenir de leur club, lié au City Football Group.

Entraîner un club de football professionnel français est un métier à hauts risques. Il faut accepter de se retrouver en première ligne face aux critiques et de s’asseoir sur un siège éjectable, susceptible d’être actionné en fonction des résultats, des changements de propriétaire ou des humeurs présidentielles. Rien que cette semaine, en Ligue 1, Pierre Aristouy et Fabio Grosso ont pris la porte. Le premier a passé près de sept mois sur le banc de Nantes (pour 17 matchs), tandis que l’expérience lyonnaise du second n’a duré que deux mois et demi (7 matchs). Les deux cas sont certes difficilement comparables. Mais on imagine aisément que l’un comme l’autre auraient pu observer la situation de Patrick Kisnorbo d’un œil sinon envieux, du moins étonné.

