Le Chelsea de Lampard échoue d’entrée, Tottenham se relance, Leicester sombre encore

Tout juste de retour sur le banc des Blues, Frank Lampard a vu ses joueurs sombrer sur la pelouse de Wolverhampton. De son côté, Tottenham et Newcastle ont confirmé leur bon retour en forme. Retour sur les matchs de Premier League de ce samedi après-midi.

C’est ce qu’on appelle un retour manqué. De retour sur le banc de Chelsea jusqu’à la fin de la saison pour remplacer Graham Potter, limogé le 2 avril dernier, Frank Lampard a la lourde tâche de remobiliser son groupe qui restait sur trois matchs sans victoire en championnat. Et pour sa première, les Blues ont perdu à Wolverhampton (1-0) dans le cadre de la 30 e journée de la Premier League. Une défaite peu rassurante avant le quart de finale aller de la Ligue des champions face au Real Madrid, et qui envoie les coéquipiers d’Enzo Fernandez à la onzième place de l’élite anglaise. Dans le contenu, c’est tout aussi inquiétant. En cruel manque d’idées devant et très passifs derrière, les Blues ont réalisé une première période moyenne avant de se réveiller au retour des vestiaires. Menés à la suite d’une demi-volée sublime signée Matheus Nunes (1-0, 31 e ), les soldats de Lampard ont tenté de revenir en seconde période, en vain. Avec seulement un tir cadré sur les onze tentés, difficile de revenir avec des points de ce déplacement au Molineux.

It ends in defeat for the Blues. #WolChe pic.twitter.com/FcYNWRtNPy…

par Matthieu Darbas pour SOFOOT.com