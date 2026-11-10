Le chef du Pentagone, visé par une procédure de destitution, dénonce une "mise en scène politique"

Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth au Pentagone à Washington le 10 novembre 2026 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Le chef du Pentagone Pete Hegseth a qualifié mardi de "mise en scène politique" le lancement d'une procédure de destitution à son encontre pour sa gestion de la guerre en Iran et les multiples opérations militaires entreprises par l'administration Trump.

Le très va-t-en-guerre ministre de la Défense est marginalisé depuis la déroute républicaine lors des élections de mi-mandat le 3 novembre alors que Donald Trump et son vice-président JD Vance ont pointé du doigt l'offensive contre Téhéran comme raison de leur claque électorale.

Une procédure de destitution de Pete Hegseth a été lancée lundi au Congrès par Thomas Massie, député républicain en fin de mandat coutumier des critiques du président américain.

"Ce qu'un député vaincu et aigri tente de faire n'est pas un travail de contrôle ou une démarche pour faire rendre des comptes. C'est une mise en scène politique, un manifeste personnel dicté par l'ego et le ressentiment", a-t-il déclaré lors d'une rare conférence de presse.

"Il tente de nuire à ce président, à ce pays, et, ce qui est irresponsable, aux soldats qui le défendent", a ajouté l'ancien présentateur de Fox News, dénonçant "une farce et un coup médiatique".

Le texte de Thomas Massie pourrait être soumis au vote de la Chambre des représentants dès mercredi. S'il est adopté, le ministre serait officiellement mis en accusation avant un procès au Sénat, où une majorité des deux tiers est requise pour prononcer sa destitution - ce qui semble plus difficile à atteindre, même en janvier, au moment de la prise de contrôle du Congrès par les nouveaux élus démocrates.

"Pete Hegseth mérite un A PLUS PLUS PLUS pour s'être défendu face à Thomas Massie, un ancien député aigri, vaincu et en colère. Un raté total", a réagi Donald Trump sur Truth Social après la prise de parole de son ministre, faisant référence à la note maximale dans le système scolaire américain.

"Exécutions extrajudiciaires"

Le représentant américain Thomas Massie, républicain du Kentucky, s'exprime lors d'une conférence de presse au Capitole, le 9 novembre 2026, à Washington ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Finn Gomez )

Thomas Massie accuse le ministre d'avoir enfreint la loi en menant la guerre contre l'Iran sans avoir obtenu l'autorisation du Congrès, et ce "au grand préjudice de la cause du droit et de la justice, et au détriment manifeste du peuple des États-Unis d'Amérique."

Le parlementaire lui reproche aussi d'avoir "ignoré les lois" veillant à la protection des victimes civiles en évoquant le bombardement d'une école primaire en Iran qui a tué 120 enfants dans les premières heures du conflit.

Avec, au total, huit chefs d'accusation, il dénonce aussi d'autres actions de sa part à la tête de la plus puissante armée du monde, comme les "exécutions extrajudiciaires" menées, selon lui, par l'armée américaine à l'encontre de narcotrafiquants dans les Caraïbes et le Pacifique.

Le président américain Donald Trump (d.) écoute le ministre américain de la Défense Pete Hegseth à la Maison Blanche, le 21 octobre 2026 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

Mais si cette procédure a été lancée par un républicain, les appels à faire rendre des comptes à Pete Hegseth viennent principalement du camp démocrate.

"Pete Hegseth a abusé de son pouvoir, a sapé la sécurité nationale de l'Amérique et est l'architecte d'une guerre irresponsable et coûteuse en Iran", a accusé lundi le chef des députés démocrates, Hakeem Jeffries, lors d'une conférence de presse.

Récemment, il avait annoncé la diffusion en direct de l'exécution par un peloton militaire de l'auteur d'un attentat contre des soldats américains, avant d'être désavoué par Donald Trump.

Au cours de ses premiers mois en fonction, un journaliste avait révélé qu'il avait utilisé une simple conversation de l'application Signal pour informer d'autres responsables de frappes militaires à venir au Yémen, et non des outils sécurisés dédiés à ce genre d'informations ultrasensibles.