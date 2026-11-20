Le chef du Pentagone au Honduras après une visite en Équateur

Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, le 18 novembre 2026 à Bogota ( AFP / María José González )

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, est arrivé jeudi au Honduras où il a évoqué de possibles "opérations militaires" avec le pays, allié de Washington mettant en avant la lutte contre le narcotrafic et les gangs.

M. Hegseth est arrivé à la base militaire de Palmerola pour rencontrer le président hondurien, Nasry Asfura, dans le cadre d'une tournée qui l'a auparavant conduit au Venezuela, en Colombie et en Équateur.

Le chef du Pentagone et le président hondurien ont signé deux accords sur des questions telles que la "cyberdéfense" et la "défense nationale", a présenté M. Hegseth.

Pete Hegseth a également souligné que les États-Unis voulaient renforcer la coopération avec le Honduras par le biais d'"opérations militaires" et au moyen de réformes adoptées dans le pays pour "combattre le narcoterrorisme et les organisations criminelles transnationales".

"Nous voulons obtenir des résultats pour votre pays, mon pays et nos pays ensemble, et cela passe par la coopération bilatérale, par des opérations militaires", a-t-il déclaré au côté de M. Asfura, proche allié du président américain Donald Trump.

Le Honduras, comme l'Équateur et la Colombie, fait partie de l'alliance de lutte contre le narcotrafic "Bouclier des Amériques", lancée par le président Donald Trump et composée d'une vingtaine de pays.

"Nous luttons contre les terroristes, le narcotrafic, le crime organisé (...), les gangs. Aujourd'hui, les politiques du président Trump viennent nous conforter dans toutes ces décisions pour affronter ces temps difficiles", a déclaré M. Asfura lors de la signature des accords.

Mercredi, des membres du "cartel de Diablo" ont tué 12 personnes dans le nord du pays, dans de possibles représailles aux opérations menées après le durcissement de la lutte contre le narcotrafic et les gangs.

Les autorités honduriennes imputent aux narcotrafiquants et aux gangs le taux d'homicides du pays (24 pour 100.000 habitants), trois fois supérieur à la moyenne mondiale.

Tournée sud-américaine

Ce voyage constitue la première visite officielle du chef du Pentagone en Amérique du Sud, une région que le président américain, Donald Trump, considère comme relevant de la sphère d'influence exclusive de Washington et qui constitue un axe majeur de son second mandat.

M. Hegseth a entrepris cette tournée après avoir échappé à une motion de censure au Congrès américain, déposée à cause de la guerre en Iran et des attaques meurtrières visant les narcotrafiquants dans les Caraïbes et le Pacifique, qui ont fait plus de 200 morts.

Avant de se rendre au Honduras, il a mené jeudi en Équateur des discussions sur la lutte contre "les menaces narcoterroristes" avec le président Daniel Noboa, qui bénéficie du soutien de Washington pour sa répression des gangs impliqués dans le trafic de cocaïne. Des ONG dénoncent des violations des droits humains par les forces de sécurité équatoriennes.

La coopération croissante de Washington avec Quito se reflète dans le déploiement inhabituel d'aéronefs américains sur la base militaire de Taura, dans le sud-ouest de l'Équateur.

Dans une enquête récente, l'AFP a identifié quelque 20 vols militaires américains à cet endroit entre juin et la mi-octobre et a obtenu des documents faisant état de la présence de troupes américaines. M. Noboa nie qu'il s'agisse d'une base militaire américaine.

M. Hegseth avait débuté sa tournée mercredi par une visite surprise au Venezuela, où les forces américaines ont capturé le président Nicolás Maduro lors d'une spectaculaire opération militaire le 3 janvier.

Lors d'une rencontre avec la présidente par intérim Delcy Rodríguez, il a promis de "traquer" les trafiquants de drogue, et signé un accord de "coopération militaire" pour les défaire.

Un message également martelé en Colombie, premier producteur mondial de cocaïne. "Conformément à la législation de chaque pays, mais en collaborant, nous allons repérer, traquer, éliminer et vaincre les narco-terroristes", a-t-il affirmé.