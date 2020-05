Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le chef des députés LaRem met en garde contre un éclatement de la majorité Reuters • 08/05/2020 à 18:36









LE CHEF DES DÉPUTÉS LAREM MET EN GARDE CONTRE UN ÉCLATEMENT DE LA MAJORITÉ PARIS (Reuters) - Le président du groupe La République en marche (LaRem) à l'Assemblée nationale, Gilles Le Gendre, a mis en garde son camp vendredi contre la formation d'un neuvième groupe de députés qui priverait LaRem de la majorité absolue au Palais-Bourbon. La création d'un tel groupe, imminent selon Les Echos, constituerait un tournant dans le turbulent quinquennat d'Emmanuel Macron, où tous les textes ont jusqu'ici été votés grâce à une majorité qui s'est effritée au fil du temps. Le départ, cette semaine, de la députée Martine Wonner, qui n'avait pas voté en faveur du plan de déconfinement, a porté à 296 le nombre d'élus LaRem et apparentés à l'Assemblée (ils étaient 314 en juin 2017), alors que la majorité absolue est fixée à 289. Le camp présidentiel peut compter sur les 46 députés du groupe MoDem, dont certains pourraient toutefois être eux aussi tentés par l'aventure d'un nouveau groupe. Selon Les Echos, qui cite sa profession de foi, le groupe "Ecologie démocratie solidarité" pourrait compter 58 membres venant d'horizons divers, animés par le désir de "répondre à l'urgence écologique, moderniser la démocratie, réduire les inégalités sociales et territoriales". Les députés de l'aile gauche de LaRem Aurélien Taché et Guillaume Chiche pourraient en faire partie, de même que les anciens députés LaRem Matthieu Orphelin et Cédric Villani, candidat dissident à la mairie de Paris, ou encore l'ex-ministre socialiste Delphine Batho, présidente de Génération Ecologie. Reuters a eu accès au message envoyé ce vendredi aux députés LaRem par Gilles Le Gendre, alors que la rumeur de la formation de ce nouveau groupe, qui couve depuis des mois, se fait plus pressante. "Aucune annonce officielle en ce sens n'ayant été faite, je nous invite tous à la plus grande prudence", écrit le député de Paris, qui voit "une double rupture" dans l'éventuel départ de ses ouailles vers ce neuvième groupe : "avec le Président de la République, sans qui nous n'aurions probablement pas été élus ; et avec les électeurs qui ont nous ont choisis pour former la majorité qui soutient son action." Alors que la France s'apprête à sortir lundi de deux mois de confinement lié à l'épidémie de coronavirus, Gilles Le Gendre invite au rassemblement, jugeant que "toute tentative de division ferait obstacle à ce que les Français attendent aujourd'hui de leurs dirigeants." L'entourage du "patron" des députés LaRem dit douter du chiffre de 58 députés avancé pour cette nouvelle formation et souligne que même en cas de perte d'une partie de ses troupes, la camp présidentiel gardera une "majorité forte" à l'Assemblée. (Elizabeth Pineau)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.