Le chef d'état-major américain affiche la détermination de Washington en mer Baltique

Le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, et la Première ministre suédoise Magdalena Andersson à bord de l'USS Kearsarge le 4 juin 2022 ( TT NEWS AGENCY / Fredrik PERSSON )

Le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, a affiché samedi la détermination des Etats-Unis à soutenir la Suède et la Finlande avant leur adhésion à l'Otan, à bord de l'USS Kearsarge, le plus gros navire de guerre américain ne s'étant jamais ancré dans le port de Stockholm.

"Il est important pour nous, les Etats-Unis, ainsi que pour les autres pays de l'Otan, de montrer notre solidarité avec la Finlande et la Suède avec cet exercice", a déclaré le général Milley, en référence aux manoeuvres navales annuelles de l'Otan en mer Baltique, "Baltops 22", au cours d'une conférence de presse commune avec la Première ministre suédoise Magdalena Andersson.

Ces manoeuvres prévues du 5 au 17 juin, auxquelles participeront 14 pays de l'Otan ainsi que la Suède et la Finlande, ont pris cette année un relief particulier avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a poussé les deux pays nordiques à revenir sur des décennies de non-alignement pour demander leur adhésion à l'Otan.

La présence à Stockholm du Kearsarge, un navire d'assaut amphibie conçu pour déployer des forces terrestres sur des rivages ennemis, "démontre l'engagement des Etats-Unis envers une cause commune, l'ordre international et l'idée que de grands pays ne peuvent pas envahir de petits pays impunément", a ajouté le plus haut gradé américain.

Pour Mme Andersson, la présence imposante au beau milieu de la capitale suédoise de ce porte-hélicoptères de 250 mètres de long et de ses 1.200 Marines, "est une expression concrète du soutien des Etats-Unis et aussi un signe politique fort à une époque cruciale de l'histoire".

"Et elle montre que les garanties de sécurité que le président Biden a évoquées quand le président (Sauli) Niinistö et moi lui avons rendu visite à la Maison Blanche sont effectivement suivies d'actes concrets", a-t-elle ajouté en référence à sa récente visite à Washington avec le président finlandais. "Nous en sommes très, très reconnaissants".

- Scénario de territoire envahi -

Le navire d'assaut amphibie USS Kearsarge dans le port de Stockholm le 3 juin 2022 ( AFP / Jonathan NACKSTRAND )

Le général Milley a rencontré les marins, les pilotes et les soldats du corps des Marines du Kearsarge, équipé de 10 avions de transport Osprey, capables de décoller et atterrir verticalement, comme un hélicoptère, et de voler comme un avion, six hélicoptères d'attaque Harrier, trois hélicoptères MH-60, la version marine du "Black Hawk" et cinq véhicules de débarquement.

Interrogé sur le message qu'envoie la présence en mer Baltique de ce bâtiment, le chef d'état-major américain a noté que l'exercice Baltops 22 prévoit notamment de "s'entraîner à la pratique des attaques amphibies et des scénarios qui comprendraient l'attaque d'un territoire envahi par un adversaire ou un pays ennemi", un avertissement à peine voilé à la Russie.

Les Etats-Unis envisagent également de renforcer leur participation à d'autres exercices militaires prévus dans les prochains mois, a-t-il rappelé.

Les candidatures de Stockholm et Helsinki se heurtent à l'opposition d'Ankara qui reproche à la Finlande et la Suède d'héberger des "terroristes" du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) et leurs alliés.

Les deux pays cherchent des assurances de sécurité avant l'adhésion formelle qui leur garantira un soutien inconditionnel des alliés en vertu de l'Article V du traité fondateur de l'Otan, un processus de plusieurs mois que l'opposition d'Ankara risque de prolonger.

En l'absence de garantie de sécurité formelle, les deux pays ont demandé une présence militaire américaine renforcée en mer Baltique et dans le nord de l'Europe.