Le chauffeur d’un bus de supporters lyonnais témoigne

Des paroles que l’on n’aime pas entendre.

Pourtant escortés par « une armada de CRS et de gendarmes », les véhicules ont donc subi de plein fouet la haine des supporters phocéens, que le chauffeur décrit comme « des gens cagoulés et portant des écharpes de l’OM et des South Winners ». Des accusations qui seront certainement entendues par les pouvoirs publics, alors que les événements auraient pu tourner au drame. « Ma vitre, côté conducteur a volé en éclats , témoigne Faycal. On a pu se diriger dans les parkings souterrains réservés aux supporters. Là, on ne craignait plus rien. Les supporters sont montés en tribune. Des membres de la Ligue professionnelle de football sont venus prendre des photos, et à 22 heures, j’attendais toujours de savoir quand j’allais bien pouvoir ramener « mes » supporters à bon port ».…

JF pour SOFOOT.com