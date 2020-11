Le chauffage au gaz interdit dans les logements neufs dès 2021

L'interdiction ne concernera dans un premier temps que les logements individuels. Les logements collectifs seront concernés à partir de 2024.

Une chaufferie biomasse. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Bientôt la fin du chauffage au gaz ? La nouvelle réglementation environnementale pour les bâtiments neufs, dite "RE2020", prévoit "une rupture majeure" avec "la disparition progressive des logements neufs chauffés au gaz", a indiqué mardi 24 novembre le ministère de la Transition écologique aux Echos . Cette nouvelle réglementation, qui entrera en vigueur à l'été 2021, prévoit ainsi l'interdiction du chauffage au gaz pour les futurs logements individuels neufs dont la demande de permis sera postérieure.

Les logements collectifs neufs pourront prévoir du chauffage au gaz jusqu'en 2024. "Les alternatives au gaz (réseau de chaleur, chaufferie biomasse, pompe à chaleur collective, solaire thermique) doivent encore se développer à grande échelle", explique le ministère.

Les Echos précisent que le seuil d'émission maximum autorisé sera fixé dès 2021 à 4 kilogrammes de CO²/an/m² pour les maisons et à 14 kilos pour les appartements . "Dès 2024, ce seuil sera ramené à 6 kg CO²/m²/an , excluant de fait le chauffage exclusivement au gaz, mais permettant le développement de solutions innovantes, y compris hybrides (telles des pompes à chaleur utilisant un léger appoint de gaz en cas de grand froid)", précise le ministère.

Si l'objectif de la RE 2020 est de se passer des énergies fossiles dans les logements neufs, le gouvernement souhaite également "éviter d'entraîner un retour massif du radiateur électrique , car s'il est peu coûteux à installer, ce mode de chauffage est cher à l'usage et pèse plus fortement sur le réseau électrique au plus fort de l'hiver", a indiqué le ministère. La RE 2020 impose d'ailleurs un seuil maximal de consommation d'énergie primaire non renouvelable.

Selon le gouvernement, la RE 2020 aura un surcoût pour la construction de 4% dans l'immédiat et de 10% pour les exigences fixées à horizon 2030 .