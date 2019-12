Le chapeau d'Hitler donné à Israël par un homme d'affaires libano-suisse

C'est une histoire rocambolesque. Lors d'une vente aux enchères le 20 novembre dernier à Munich, Abdallah Chatila, un homme d'affaires libano-suisse a déboursé environ 600 000 euros (660 000 dollars) pour acquérir huit objets, dont un chapeau haut-de-forme ayant appartenu à Adolf Hitler, chancelier de l'Allemagne nazie.S'il avait d'abord envisagé de brûler ces achats étonnants, il a finalement décidé de les remettre au Keren Hayessod, un organisme de collecte de fonds israélien, qui a proposé de les confier à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem. Ce fut une décision « très facile » à prendre, a confié le businessman lors d'une conférence de presse à Jérusalem. Craignant que ces objets ne « tombent entre de mauvaises mains », « j'ai considéré que je n'avais pas d'autre choix que d'aider la cause », a-t-il précisé.« L'antisémitisme, le populisme, le racisme sont de plus en plus forts, et nous sommes ici pour les combattre »Selon lui, « ce qui s'est passé ces cinq dernières années en Europe nous a prouvé que l'antisémitisme, le populisme, le racisme sont de plus en plus forts, et nous sommes ici pour les combattre et montrer aux gens que nous n'avons pas peur ».« Aujourd'hui, avec la désinformation, les médias, le pouvoir que procure Internet, avec les réseaux sociaux », quelqu'un d'autre pourrait manipuler le public, a-t-il poursuivi, évoquant Hitler. Ces objets pourraient, selon lui, être utilisés par des groupes néonazis ou des personnes voulant attiser l'antisémitisme et le racisme en Europe.« C'est pourquoi j'ai senti que je devais le faire », a déclaré Abdallah Chatila évoquant son achat. Les objets, toujours à Munich, devraient être transférés à Yad Vashem et s'ajouter à une collection d'effets personnels de nazis, pour lutter contre le négationnisme. Mais ils ne seront pas exposés de façon permanente, a précisé Avner Shalev, directeur ...