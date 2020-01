Le chantier de l'A13 prolongé de plusieurs mois : les automobilistes s'exaspèrent

Sur la route, le regard se perd entre les traces de rainurage et les tracés jaunes, passés et présents, qui témoignent de travaux mouvants. Engagé en 2017, le chantier d'élargissement de l'autoroute A13, sur 22 km entre Dozulé et Pont-l'Évêque, va durer plus longtemps que prévu. Les mauvaises conditions météorologiques « ont perturbé des travaux de terrassement, impossibles à réaliser quand il pleut autant », indique-t-on du côté de la SAPN, la société gestionnaire de l'autoroute. Conséquence, l'A13 version deux fois trois voies sera opérationnelle « au dernier trimestre 2020 », au lieu de juin 2020. LIRE AUSSI > Le viaduc de l'A13 à Guerville dans le sens Province-Paris ouvertLa nouvelle est fraîchement accueillie sur une aire de repos. « Le chantier me saoule », lâche Bernard. Ce chauffeur routier trouve les conditions de conduite dangereuses : « Les voies sont réduites. Quand une voiture double un camion, il n'y a pas beaucoup de place ». Carole, une autre usagère, confirme : « C'est assez impressionnant de doubler un poids lourd. Je ne suis pas rassurée. »Le prix du péage ne baissera pasSur le tronçon en chantier, la vitesse est limitée à 90 km/h, voire 110 par endroits. Ces perturbations sont inévitables, mais des automobilistes grincent sur le prix du péage qui, malgré un service amoindri, n'a pas bougé. « On paye toujours 3,70 euros à Dozulé, s'exclame Bernard. Maintenant, pour mes trajets personnels, je sors de l'autoroute à Dozulé et je prends la nationale jusqu'à Pont-l'Évêque pour économiser un peu d'argent. C'est à peine plus long, car aujourd'hui, cette autoroute est comme une nationale, mais payante. Ils abusent. »La SAPN, par la voix de Sylvie Coimbra, sa responsable communication, se veut très claire : « Nous n'envisageons pas de geste sur les péages. C'est la SAPN qui finance tout le chantier, qui améliorera le confort des automobilistes. » Un ...