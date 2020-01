Le chant du coq bientôt protégé par la loi

Vaches ou crottins malodorants, chants du coq « malvenus », tintements de cloches? La profonde recomposition de la sociologie de nos territoires entraîne une inflation de conflits de voisinage. Le choc de cultures entre « néoruraux », souvent retraités ou citadins s'installant, pour plus d'espace et de confort, en périphérie des villes, provoque des tensions de plus en plus marquées. Si la plupart se règlent encore (et c'est heureux) autour d'un apéritif, un nombre grandissant atterrissent devant les tribunaux, dont certains tranchent régulièrement en faveur des plaignants? Si le coq Maurice et sa propriétaire, devenus stars des médias, ont pu remporter leur procès l'an dernier, d'autres ? dans l'Oise, en Haute-Savoie, etc. ? ont été condamnés à payer amendes et dommages et intérêts aux plaignants, et à déplacer leur bétail, planquer leurs ânes ou barricader leurs gallinacés. En novembre dernier, un éleveur du Cantal a été condamné à payer 8 000 euros à ses voisins, anciens citadins, en raison d'un « trouble anormal du voisinage » provoqué par l'odeur de ses vaches?Lire aussi Coqs, canards, cloches? Qui en veut aux bruits de la campagne ?« Il faut que cela cesse », s'emporte le député (UDI) de la Lozère Pierre Morel-À-L'Huissier, à l'origine d'un texte qui devrait être largement adopté, ce jeudi, par les députés. Sa proposition de loi « visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel...