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Le champion de Finlande soulève son trophée en pleine nuit
information fournie par So Foot 09/11/2026 à 22:49

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Le champion de Finlande soulève son trophée en pleine nuit

Le champion de Finlande soulève son trophée en pleine nuit

Et non, ça n’a rien à voir avec la nuit polaire. Remporter un titre c’est bien, trois c’est mieux. Ce dimanche soir, les joueurs de l’Inter Turku ont réalisé un petit exploit. En s’imposant sur la pelouse du KuPS lors de la dernière journée de Veikkausliiga (0-2), les joueurs de l’ancien club de Julien Faubert ont réalisé un triplé historique en devant la première équipe finlandaise à remporter le championnat, la coupe nationale et la Coupe de la Ligue.

A la lensoise

Surtout, cela faisait 18 ans que Turku n’avait pas été sacré champion. Par conséquent, joueurs et dirigeants ont mis un point d’honneur à rentrer immédiatement au bercail pour célébrer cette soirée historique avec leurs supporters , à l’image du RC Lens après sa toute première victoire en Coupe de France au printemps dernier.…

JD pour SOFOOT.com

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