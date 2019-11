Le champagne bio en pleine effervescence

Seulement 1 % des viticulteurs de Champagne sont certifiés bio et cette proportion ne cesse de croître. Des professionnels qui ne sont plus regardés comme des oiseaux rares, car même les grandes maisons se convertissent.

La Champagne viticole démarre à seulement 80 kilomètres de Paris. Et là, déjà, il est possible d'acheter du champagne bio. Plus exactement, du champagne en biodynamie, aux contraintes de production encore plus élevées. Dans le village répondant au curieux nom de Crouttes-sur-Marne (« crouttes » signifiant « grottes » en picard), situé dans l'Aisne, le domaine de Françoise Bedel est l'un des pionniers, l'un des plus distingués aussi, dans le petit monde des champagnes sans chimie de synthèse.

En cette fin octobre, sur le coteau, les vignes du domaine se repèrent facilement. Leurs feuilles sont déjà jaunes, alors que celles des voisins sont encore bien vertes. « C'est parce que nous pulvérisons sur le feuillage de la silice, qui booste la photosynthèse. Nos vignes sont déjà rentrées dans le cycle automnal », précise Vincent Desaubeau, le fils de Françoise Bedel, qui dirige le domaine depuis que sa mère a pris sa retraite, en 2018.

En s'approchant davantage, une autre différence apparaît sous les semelles : l'herbe est partout au pied des vignes, quand elle est absente chez le voisin. Enfin presque, puisque ce dernier ne passe plus de désherbant dans les rangs qui jouxtent ceux de Vincent. « Le voisinage respecte désormais notre travail et évite tout risque de pollution pour ne pas nous importuner », constate ce dernier, satisfait de l'évolution des mentalités. La poignée de main est à peine échangée que le vigneron tient à faire une recommandation : « N'opposez pas les deux Champagne. Essayez d'écrire un article positif, pour une fois. » Entendre par là que le manichéisme serait malvenu.

