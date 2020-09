Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le challenger de Prague pour Kristina Kucova Reuters • 06/09/2020 à 11:55









par Adonis Vesin (iDalgo) Kristina Kucova a remporté un challenger de Prague inédit. Les organisateurs ont concocté un tableau à 126 joueuses avec 3,1 M d'euros de dotation, après l'annulation des qualifications de l'US Open. La trentenaire slovaque, tête de série n°18, a traversé la compétition en coup de vent, ne concédant qu'une seule manche, en huitième de finale. Face à Elisabetta Cocciaretto, l'ancienne lauréate l'US Open 2007 junior a bouclé la rencontre en 1 h 30. La 173e au classement WTA a transformé sa deuxième balle de break de la première manche à 5-4, avant d'empocher son service (6-4). Dans un deuxième set plus disputé, malgré le débreak de Cocciaretto (2-2), Kucova reprend tout de suite la mise en jeu de l'Italienne de 19 ans (144e WTA) et achève la finale sur son service.

