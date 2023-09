Le Centre : la formation stéphanoise et son regard oppressant

Après William Saliba ou Wesley Fofana, certains supporters stéphanois pourraient découvrir leur nouvelle pépite dans le documentaire Le Centre, diffusé ce samedi. Plus que la performance sportive ou le scouting, les réalisateurs se sont intéressés aux à-cotés de la formation et au jugement continuel auquel sont soumis les jeunes joueurs.

Quand Alexandre Donot et Raphaël Rivière se sont rencontrés durant leurs études de cinéma, les premières discussions ont rapidement tourné autour du foot. Le premier supporte l’AS Saint-Étienne quand le deuxième est plutôt attiré par le PSG, « mais surtout de Bernard Lama », insiste-t-il. Une quinzaine d’années plus tard, les deux amis vibrent désormais derrière les Verts et leurs pépites. Ce samedi, ils vont faire découvrir Mathis Amougou, Karim Cissé ou encore Noah Raveyre grâce à leur documentaire Le Centre , diffusé sur Public Sénat. Après des repérages débutés dans le centre de formation stéphanois en 2016, Alexandre et Raphaël se sont essentiellement intéressés à la saison 2021-2022, à raison d’une dizaine d’allers-retours entre Paris et Saint-Étienne pour une centaine d’heures de rush.

Épuiser les lieux

Les premières séquences sont difficiles à tourner au sein d’un milieu qui n’apprécie guère les caméras et qui n’aide pas forcément les bizuths. Les deux réalisateurs dorment sur place grâce aux logements offerts par l’ASSE, mais peinent à trouver ce qu’ils cherchent. « On a beaucoup attendu pour capter des moments de vie , se souvient Raphaël Rivière. Au début, dans le centre de formation, on était complètement perdu. Il y a beaucoup de non-dits qui sont difficiles à comprendre pour un étranger. » Une fois cet espace appréhendé, au bout de trois mois, ils posent leur caméra et attendent. « On voulait épuiser les lieux pour avoir de vrais moments de vie, mais les membres du centre ont plutôt l’habitude des interviews scénarisées et des journalistes qui partent directement après » , explique le natif de Paris.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com